Erdekli balıkçılar avlanma sezonuna hazır

İlçeye bağlı Şahinburgaz Mahallesi'nde vatandaşların yüzde 80'inin geçimini balıkçılıktan sağladığını belirten Keleş, "Büyüklü küçüklü 30'a yakın teknemiz var. Yeni sezondan çok umutluyuz. Denizden aldığımız işaretler çok iyi. Karadeniz ve Marmara Denizi'nde bol palamut olacağını tahmin ediyoruz ve bol istavrit bekliyoruz." diye konuştu.

Çakıl Mahallesi Muhtarı Mustafa Geçici de Kuzey Ege'de, 15 Temmuz'da uluslararası sularda başlayan av sezonu için 100 dolayında teknenin dip balıkları için trol yaptığını aktardı.

Karadeniz'den gelen işaretlerin çok olumlu olduğuna dikkati çeken Geçici, "Karadeniz'de bol palamut ve hamsi görülüyor. Bu balıklar, Marmara'ya da geçecek." dedi.

Mahallede 155 balıkçı gemisi bulunduğunu, Kapıdağ'dakilerle birlikte 250'ye yakın teknenin ava çıktığını dile getiren Geçici, "Mahalle olarak, 1969'dan beri balıkçılık yapıyoruz. Bin 500 dolayındaki nüfusumuz tamamen balıkçılıktan geçiniyor. Mahallemiz için tek üretimimiz, deniz. İç sularımızda başlayacak yeni av sezonundan çok umutluyuz." ifadesini kullandı.

Vira Haber