İzmit Körfezi’ne yeni bir liman daha kuruluyor

Yıldız Entegre fabrikasının Başiskele Yeniköy’de yapmayı planladığı liman projesi bakanlıkça onaylandı. Proje, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir ay süreliğine askıya çıkarıldı

Yıldız Entegre fabrikasının uzun zamandır Körfez’e yapmayı planladığı liman projesinde yeni bir gelişme oldu. Uygulama planları, Çevre Bakanlığı’nca onaylanan liman projesi için ‘Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporları’, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir ay süreliğine askıya çıkarıldı. Bir ay süresince askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak. Yıldız Yatırım Holding’in Başiskele Yeniköy’de Hayat Kimya Fabrikası’nın yanında yapmayı düşündüğü limanın 2.5 milyon TEU elleçleme kapasitesinde olacağı iddia edildi.

Yıldız Entegre’nin Körfez’de İGSAŞ fabrikası içinde kendisine ait bir limanı daha bulunuyor. Körfez’de irili ufaklı 40 liman bulunuyor.

Vira Haber