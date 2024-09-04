Tırtak Yunusu Ölü Olarak Kıyıya Vurdu

Yunusların, deniz ekosisteminin sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun hedef dışı av olarak ölmüş olabileceğini düşündüklerini belirtti.



Efes Selçuk'a bağlı Pamucak kumsallarında ölü bir yunus bulundu. Yapılan incelemelerde, tırtak türüne ait 1,77 metre boyundaki yunusun vücudunda ciddi yaralanmalar tespit edildi. Kuyruğunun bir kısmı ile bir yüzgecinin kesildiği ve iki yerinde de derin kesikler olduğu gözlemlenirken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun hedef dışı av olabileceğini düşündüklerini belirtti. Yunusların deniz ekosisteminin sağlığı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sürücü; "Denizlerimizde yeni av sezonu başladı ve birçok trol ve gırgır avlanmaya çıktı. Ne yazık ki yunuslar bazen balıkçı ağlarına tesadüfen takılarak hedef dışı av olmakta, birçok yunus hava almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak ölmektedir. Bazen de bu yunusta olduğu gibi duyarsız ve bilinçsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiği görülmektedir. Aynı zamanda plastik kirliliğinden de etkilenen yunuslar, stress, kendi aralarında kavga ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı da ölmektedirler. Yunusların bölgemizde görülmesi, deniz ekosisteminin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu tür vakaların yaşanmaması ve Yunusların sağlığı açısından gerekli denetim ve araştırmaların yapılması için Kuşadası Kaymakamlığı'na bilgilendireceğiz" dedi.

Vira Haber