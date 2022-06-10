TK Elevator Sefine Denizcilik’in Uluslararası Feribot Projelerinde Mobilite Çözümleriyle Yer Alıyor

Şirket, denizcilik sektörüne yönelik çözümlerinde yüksek mühendislik uzmanlığı ile sınıfının en iyi müşteri hizmetini sunuyor. TK Elevator Anadolu Bölge Müdürü Cumhur Durmuş, TK Elevator’ın denizcilik sektörüne yönelik çözümlerindeki üstün uzmanlığı sayesinde uluslararası üne sahip gemi inşa şirketi ile uzun vadeli iş birliğinin altını çiziyor.

TK Elevator, 4 binden fazla tersane çalışanı ile Yalova bölgesinin önde gelen kuruluşlarından biri olan Sefine Denizcilik firmasının tamamlandığında Norveç’te faaliyet gösterecek olan yeni feribot yapım projesinde asansör, yürüyen merdiven ve engelli platformları ürünleriyle yer alıyor.

Sefine Denizcilik, feribotlarında kullanılan TK Elevator ürünleriyle uluslararası hizmet almanın avantajını yaşıyor. Bu noktada global bir firma olmanın farkını ortaya koyan TK Elevator, müşterilerine uluslararası bakım imkanı ve güvenilir servis hizmeti sağlıyor. TK Elevator, uzman ekibi, 7/24 servis hizmetiyle, ihtiyaç duyulan her zaman ve her yerde üstelik dünya genelinde müşterilerine bu hizmeti veriyor.

TK Elevator’ın kalite standartlarının müşterileri için önemli bir kriter olduğunu belirten TK Elevator Anadolu Bölge Müdürü Cumhur Durmuş, “Denizcilik sektöründe müşteriler için en önemli unsur, asansör ve yürüyen merdiven ürünlerini ihtiyaca göre seçip, monte edip, farklı uluslararası bayrak kurallarına ve küresel standartlara göre üretiyor olmamız. Dünya genelinde hizmet veren feribotlara yönelik ikinci önemli unsur da montaj ve servis ekibimizle hızlı bir hizmet sağlayıcı olmamız. Böylece Sefine Denizcilik gibi müşterilerle uzun vadeli iş birliği avantajından yararlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

2018 yılından bu yana Sefine Denizcilik’in toplam 12 feribot projesinde çözüm ortağı olarak çalışan TK Elevator, denizcilik sektöründe mobilite alanında standart ve özel çözümler geliştirerek yolcular ve feribot personeline yönelik güvenliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutan çözümler sunuyor. TK Elevator, ürünlerini dünyada kabul görmüş marin standardı olan ISO8383 ve feribotun faaliyet göstereceği ülkenin bayrak kurallarına uygun olarak ürettiği, monte ettiği ve devreye aldığı uzmanlığı ile de tanınıyor.

Vira Haber