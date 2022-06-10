D-MARİN’den Göcek, Turgutreis ve Didim'de Deniz Dibi ve Çevre Temizliği

Yüksek kaliteli hizmet anlayışında çevresel duyarlılıkları ön planda tutan D-Marin, bulunduğu bölgelerde denizlerin korunması için desteklerine aralıksız devam ediyor. Dünya Çevre Günü kapsamında Göcek, Turgutreis ve Didim’de deniz dibi ve çevre temizliği etkinliği düzenleyen D-Marin, tonlarca atığın bertaraf edilmesine katkı sağladı.

İstanbul, xx.06.2022- Çevre duyarlılığını ön planda tutan, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeten hizmetleriyle dikkat çeken D-Marin, Dünya Çevre Günü kapsamında Göcek, Turgutreis ve Didim’de deniz dibi ve çevre temizliği etkinlikleri düzenledi. Marina çalışanlarının yanı sıra marinalarda yer alan kaptanların ve bölge halkının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, kilolarca atık bertaraf edildi.

Etkinlik kapsamında deniz dibinden ve çevreden toplanan araba lastikleri, varil, plastik ve kauçuktan oluşan atıklar, geri dönüştürülmek üzere ilgili kuruluşlara teslim edildi.

Düzenlediği çevre etkinlikleriyle bulunduğu bölgelere katkılarını aralıksız sürdüren D-Marin, faaliyetlerinin etkilerini en aza indirmek için de ulusal ve uluslararası çevre kuruluşları ile iş birliği yaparak çevresel risklerin önüne geçiyor. Ayrıca D-Marin, başta çalışanları olmak üzere paydaşlarını, ziyaretçilerini ve müşterilerini geri dönüşüm ve çevre dostu uygulamalara da teşvik ediyor.