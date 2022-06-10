Yapay Zeka Kontrollü Gemi 5 Haftalık Yolculuğunu Tamamladı

Yapay zeka ya da daha uluslararası adıyla A.I. teknolojilerinin iyiden iyiye gelişmesiyle birlikte bu teknolojinin farklı alanlarda kullanımı için ilk testler yapılmaya başlandı. Yapay zekanın test edildiği son alan da deniz taşımacılığı oldu.

Amerikalı teknoloji şirketi IBM’in bir A.I. tarafından kontrol edilen, mürettebatsız, robotik gemisi ilk yolculuğunu başarıyla tamamladı. 1620’de Avrupa’dan Amerika kıtasına ilk yolculuğu yapan Mayflower gemisinin yolculuğunun aynısını yapmak için yola çıkan IBM gemisi, bu hafta Kanada’ya ulaşarak tarihi bir yolculuğa imza attı.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Mayflower’ın 400 yıl önce geçtiği güzergahı takip ederek Atlantik Okyanusu’nu aşan gemi, yola çıktıktan beş hafta sonra Kanada kıyılarına ulaştı.

Mayflower Autonomous Ship adını taşıyan 15 metre uzunluğundaki bu geminin beş haftalık yolculuğu hakkında bir açıklama yapan IBM, otonom sistemin kusursuz işlediğini söyledi. Yolculuk sırasında karşılaşılan sorunların hiçbiri otonom sistemle ilgili değildi. Ancak gemide bazı mekanik arızalar yaşandı. Bu mekanik sorunlar nedeniyle gemi Portekiz’de kıyıya yanaştı ve IBM ekibinin mekanik arızayı gidermesi gerekti.

Mayflower Autonomous Ship, bu yolculuğu yapmayı ilk olarak 2021’in haziran ayında denemiş ancak yolda teknik sorunlar yaşayınca geri dönmek zorunda kalmıştı. Otonom gemisiyle ilk başarılı yolculuğunu geç de olsa tamamlayan IBM’in bundan sonra yapay zeka konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.