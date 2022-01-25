TLS Lojistik Yılın İlk Ayında Yatırımlarına Başladı

Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren TLS Lojistik, Aralık ayında yaptığı 12. depo yatırımından sonra 2022’nin ilk ayında araç filosuna 45 Milyon TL yatırım yaparak son teknolojiye sahip Euro 6 motorlu çevre ve sürücü dostu 30 aracı daha filosuna dahil etti.

22 yılı geride bırakarak Türkiye genelinde 60’ın üzerinde dağıtım operasyon merkezi ve yurtdışı ofisleri ile sektörün önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan TLS Lojistik, 30 aracı daha filosuna ekledi. Son teknolojiye sahip Euro 6 motorlu çevre ve sürücü dostu araçlar tüm Türkiye operasyonlarında kesintisiz hizmet verecek.

TLS Lojistik, Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür’ü Sinan ÜNAL; 2022’ye yatırımlarıyla başladıklarını belirleterek “Çevreci yaklaşımımızı destekleyen bu filo yatırımımız ile toplam özmal araç sayımız 400’e yaklaştı.

Amacımız, her zaman katma değer yaratan, stratejik bir iş ortağı olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de sektörümüzün ufkunu açmaktır. Bu bağlamda filomuzu gençleştirmeye ve genişletmeye yönelik çalışmalarımız yıl içinde devam edecek. ”dedi.