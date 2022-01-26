Mumyalanmış Deniz Canlıları İzmir'de Sergileniyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nesli tükenen canlıların da bulunduğu 600'ü aşkın tür, mumyalanmış ve kurutulmuş halde sergileniyor.

Merkezde, Türkiye'de sadece bu koleksiyonda sergilenen türlerin yanı sıra deniz kaplumbağasından köpek balığına, balon balığından Mersin balığına kadar pek çok farklı tür de tanıtılıyor.

Türkiye'de sergilenen kılıç dişli yılan balığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tanrıkul, Merkezin eğitim amaçlı kullanıldığına dikkati çektiğini söyledi.

Tanrıkul şunları söyledi:

Fakültemizdeki su ürünleri mühendislerine bizzat görerek balık canlılarını tanıtmak amacıyla merkez açıldı.

İçeride 600 tür örnek bulunuyor. İşlenmemiş yaklaşık 50 örnek daha bulunuyor. Merkez öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekti. Bununla birlikte lise, ortaokul, ilköğretim ve hatta anaokulundan bile öğrenciler merkeze gelmeye başladı. Özellikle Covid-19 öncesi hemen hemen her gün öğrenci grupları müzeyi ücretsiz olarak ziyaret ediyordu.

Görevli teknikerler deniz ve canlılar hakkında bilgi veriyordu. Bu ziyaret süreci şubat ayı itibarıyla yeniden başlatılacak.

Özellikle küçük yaş grupları çok ilgili oluyor. Bir kısmı deniz canlılarından korkabiliyor. Biz bunların korkulmaması gereken canlılar olduğunu, sevmeleri ve korumaları gerektiği hakkında çocuklara bilgi veriyoruz.