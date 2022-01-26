Meteoroloji'den 32 Kente Sarı Kod! İstanbul'a Buz ve Don Uyarısı!

Meteoroloji, kar yağışının devam edeceğini duyurdu ve 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek. Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yoğun kar yağışı hafta sonu itibari ile yurdu terk ediyor. Ama 3 gün boyunca sürecek buzlanma etkili olacak. Bugün Kocaeli, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte 26 Ocak çarşamba günü hava durumu raporu...

BÖLGELERDE DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde Kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve Yoğun Kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KAR İSTANBUL'U PERŞEMBE GÜNÜ TERK EDECEK

Çarşamba ve perşembe günü yağışların aralıklarla devam edeceğini söyleyen Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Perşembe günü öğleden sonra yağışların İstanbul'u terk edeceğini söyledi.

