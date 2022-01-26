Gemi Ve Yat İhracatçıları “The Art On Water” İle Küresel Tanıtım Atağında

GYHİB Başkanı Cem Seven, “Kampanyamızda, sektörümüzün vizyonunu ve deneyimini tüm dünyadaki paydaşlarımız ile dijital platformlar üzerinden paylaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB); gemi, yat inşa ve hizmetleri alanında sahip olduğu birikim, bilgi ve deneyimi, “The Art On Water” dijital kampanyası ile tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Gelenekle teknolojinin bir araya getirildiği dijital kampanyada, sektörün başarıları dünyaya anlatılacak.

Gemi inşa endüstrinin su üzerindeki yaratıcılığının, Türk geleneksel sanatlarından biri olan “Ebru” ile eşleştirildiği “The Art On Water” kampanyasında, Türkiye’de yapılan başarılı projelerin tanıtımı, uluslararası müşteri ve paydaşların deneyimlerinin duyurulması ve sektörün uluslararası bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında, Türkiye’nin sektörel kapasitesini ve kabiliyetini dünyaya tanıtmak amacıyla, “The Art On Water”ın sosyal medya kanalları için güncel içerikler üretiliyor, paylaşılıyor. “The Art On Water” reklam filmi ise geçtiğimiz hafta sosyal medya kanallarında yayınlandı. Kampanyanın tüm dünyadaki sektör profesyonellerine ulaşması hedefleniyor.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, kampanyada amaçladıklarının sektörün vizyonunu ve deneyimini tüm dünyadaki paydaşlar ile dijital platformlar üzerinden paylaşmak olduğunu belirtti. Seven, “Her gün daha da dijitalleşen iş dünyasında sektörümüzün bilinirliği için çalışmanın bu mecralarda yapılıyor olmasını çok önemsiyoruz. Kampanyamız için ülkemizin en önemli tersanelerinde ve üretim tesislerinde farklı tekniklerle çekimler gerçekleştirdik ve reklam filmimizi hazırladık. Güçlü bir dijital strateji ve içerik planlaması ile kampanyamızı başlattık. Sektörden ve uluslararası paydaşlarımızdan olumlu tepkiler almaya başladık.” şeklinde konuştu.

Kampanyanın iletişim çalışmalarına birlik üyelerinin ve birliğin paydaşlarının deneyimlerinin, başarı hikayelerinin aktarılacağı içerik prodüksiyonları ile devam edilecek. Dijital kampanyanın, 2022 yılı boyunca sürmesi planlanıyor.

Vira Haber