İtalya Açıklarında 280 Göçmenden 7'si Donarak Can Verdi

İtalya'nın Lampedusa Adası'na yanaştırılan teknede, 7 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenliğe ait 2 devriye botunun, Lampedusa Adası'nın 20 mil güneyinde, güvertesinde çok sayıda göçmen bulunan tekneye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, zorlu deniz ve hava koşullarında icra edilen kurtarma operasyonu sırasında teknede 3 göçmenin cansız bedeninin bulunduğu, kurtarılanlar arasında yer alan durumu kritik 4 göçmenin ise Lampedusa'ya varamadan hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

Yaşamını yitiren 7 kişinin cesedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedenlerinin hipotermi olduğu kaydedildi.

Kurtarılan 280 düzensiz göçmen, Lampedusa Adası'ndaki göçmen karşılama merkezine götürüldü.

"Daha uzun süre yalnız götüremeyiz"

Rainews internet sitesindeki haberde, Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello'nun, "Bir kez daha trajedi, bir kez daha masum kurbanlar için ağlıyoruz. Burada, İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) bizi unutmuş görünse de bin bir zorluk arasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama daha uzun süre yalnız götüremeyiz." açıklaması yer aldı.

Konuyla ilgili Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı basına yansıdı.

Bu arada Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son gelen 7 kişinin ölüm haberiyle Akdeniz’in orta kesiminde yılbaşından beri yaşamını yitiren göçmen sayısının 35’e çıktığını kaydetti.

Diğer yandan Fransa menşeli sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) ait Geo Barents yardım gemisinin, Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 439 düzensiz göçmen için güvenli liman bekleyişi ise sürüyor.

AGI ajansının haberine göre, Malta’ya güvenli liman çağrısı yapan ancak buna yanıt alamayan geminin, yönünü İtalya'nın Sicilya Adası'na çevirdiği belirtildi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bazı Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.