Rusya ve Çin Umman Denizi’nde Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin savaş gemilerinin Umman Denizi’nin batısında ortak tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikat sırasında denizciler, ele geçirilmiş bir geminin kurtarılması senaryosu üstünden çalışmalar yaptı” ifadesine yer verildi.

Taktik manevralar gerçekleştiren iki ülke savaş gemilerinin, senaryoya göre ele geçirilen gemide inceleme yaptığı aktarıldı.

‘Barış Denizi-2022’ adını alan tatbikata Rus gemi helikopterinin katıldığı belirtilirken senaryoya göre, helikopterle Rus gemisinden Çin gemisine yararlılar nakledildi.

Rusya tarafından tatbikata Pasifik Okyanusu’na bağlı Varyag füze kruvazörü, Amiral Tributs büyük anti-denizaltı gemisi ve Boris Butoma büyük deniz tankeri katılırken Çin’i, Urumçi füze destroyeri ve Taihu tedarik gemisi temsil etti.

