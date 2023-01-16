TLS Lojistik’ten Yeni Filo Yatırımı

TLS Lojistik, Taşımacılık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sinan ÜNAL; “2022 sonunda yaptıkları ek filo yatırımı ile toplam özmal araç sayısının 400’e ulaştığını paylaştı. Ünal, Yurtiçi Dağıtım operasyonlarında artan müşteri portföyünün ihtiyaçlarını karşılamak sektörün ihtiyaçları ve müşterilerinin beklentileri doğrultusunda yol haritasını da çizerek 2023 yarıyılı içinde ilave 12 milyon euroluk araç yatırımı anlaşmasının da tamamladıklarını paylaştı.

Amacımız, her zaman katma değer yaratan, stratejik bir iş ortağı olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de müşterilerimizin taleplerine ve projelerine göre yatırımlarımızı gerçekleştirmek. Bu bağlamda filomuzu gençleştirmeye ve genişletmeye yönelik çalışmalarımız her yıl olduğu gibi bu yılda devam edecek. Son teknolojiye sahip çevre ve sürücü dostu araçlarımız tüm Türkiye operasyonlarında kesintisiz hizmet verecek. ”dedi.

TLS Lojistik olarak, müşterilerimize özel lojistik çözümler üretmeye, başarımızı sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz. Hem yurtiçinde hem de uluslararası marketlerde güncel ekonomik verileri göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerliyoruz. TLS; Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olup hizmet verdiği tüm bölge ve alanlarda yatırımlar yaparak büyümeye devam edecek.” açıklamalarında bulundu.