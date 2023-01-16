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Kuzey Academy’den Tekne Makina Sigortaları Semineri

Kuzey Academy’den Tekne Makina Sigortaları Semineri

Emin Yaşacan tarafından verilecek seminerde tekne makina poliçeleri uygulamaları ve masraf kalemleri anlatılacak.

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Kuzey Academy, “tekne makina poliçeleri uygulamaları ve masraf kalemleri” konulu seminer düzenliyor. Semineri Kuzey Marine Sigorta Kurucusu ve Başkanı Emin Yaşacan verecek.

Seminer 18 Ocak 2023 Çarşamba Kuzey Marine Sigorta seminer katında bulunan Kuzey Academy’de saat 13.00’da başlayacak.

Ücretsiz seminere katılmak isteyenlerin – kontenjanlar sınırlı olduğu için – bilgi@kuzeyacademy.com’a eposta gönderebilecekleri veya 05377682354 WhatsApp hattından Anıl Yangın ile iletişime geçebilecekleri bildirildi.

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