TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'ndan SIRE 2.0 Semineri

Seminerde, Petrol Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OCIMF) tarafından geliştirilen Gemi Denetleme ve Raporlama Programı'nın (SIRE) en son versiyonu olan SIRE 2.0 hakkında detaylı bilgi paylaşılacak.

Katılımcılar, önceki versiyon ViQ7 ile SIRE 2.0 arasındaki farklar, denetleme kriterlerinde yapılan değişiklikler ve tipik bulgular hakkında bilgi sahibi olacaklar. Seminerin sonunda ise katılımcılara soru-cevap imkanı sunulacak.

Semineri, Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Sn. Ferhat Abul, WiseStella ve FG Maritime Yönetici & Ortağı olarak sunacak. Etkinlik, kayıt yaptıran tüm meslektaşlarımıza ve gemi işletici firma temsilcilerine açık ve ücretsiz olacak.

Vira Haber