İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde Denizcilik Paneli

Açılış konuşmaları, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, TÜRKKAPDER Başkanı Kaptan Zafer Akbulut ve TÜRDEF Başkanı Kaptan Arif Bostan tarafından yapılacak.

Panelde, Türkiye ve uluslararası denizcilik sektörünün önde gelen isimleri bir araya gelecek. İlk oturumda KOSDER ve TÜRDEF temsilcileri Türkiye’deki denizcilik sektörünü ele alırken, ikinci oturumda uluslararası denizcilik perspektifine odaklanılacak. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erecek.

Panel, İTÜ Denizcilik Fakültesi ve Arel Denizcilik'in katkılarıyla düzenleniyor.

Vira Haber