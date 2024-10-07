Avrupa Bilim Şenliği İstanbul’da Büyük İlgi Gördü

Avrupa Birliği’nin desteklediği ve sualtı biliminin büyüleyici dünyasını Türkiye’deki gençlerle buluşturmayı hedefleyen ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Bilim Şenliği, 27-28 Eylül 2024 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü’nde hayata geçti. 700’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan şenlik, öğrencilere ve yetişkinlere bilimsel keşiflerin heyecanını yaşatırken sualtı araştırmalarının bilimsel ve teknolojik boyutlarını yakından tanıma fırsatı sundu.

Sualtı Bilim ve Teknolojileri Gençlerle Buluştu

Etkinlik, ScienceinBlue Projesi’nin sualtı bilimi ve teknolojilerine yönelik farkındalık yaratma hedefinin en önemli adımlarından biri olan bu iki günlük şenlik boyunca, sualtı araştırmalarında kullanılan en son teknolojik araçlar ve sualtı robotları tanıtılarak gençlere denizlerin derinliklerinde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu sayede katılımcılar, sualtı keşiflerinde kullanılan teknolojinin gelişimini görme ve bu alanda kendilerini bir kariyer yolculuğuna hazırlama fırsatına erişti.

Bilimsel Dalış Simülasyonları Katılımcılara Heyecan Yaşattı

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan bilimsel dalış simülasyonları, gençlere kendilerini gerçek bir sualtı araştırmacısı gibi hissetme imkânı sundu. Sualtı araştırmalarına meraklı olan katılımcılar, denizlerin derinliklerinde yapılan araştırmaları ve keşifleri simüle eden bu deneyimlerle, bilimin heyecan verici yönlerine adım attılar.

Sualtı Fotoğraf Sergisi Büyüledi

Etkinlikte ayrıca düzenlenen sualtı fotoğraf yarışması ve sergisi, denizlerin derinliklerinden gelen etkileyici görüntüleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergiyi gezen katılımcılar, sualtı dünyasının sanatsal ve bilimsel yönlerini bir arada deneyimledi. Bu etkileyici fotoğraflar, deniz altındaki yaşamın güzelliklerini ve korunması gereken değerleri gözler önüne serdi.

Gençlere İlham Veren Sualtı Bilimi Atölyeleri

Ayrıca, etkinlik süresince gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve uygulamalı çalıştaylar sayesinde öğrenciler, sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp, pratik deneyimlerle öğrendiklerini pekiştirdiler. Denizlerin korunması, mavi ekonominin önemi ve sualtı fizyolojisi gibi çeşitli konularda yapılan bu çalıştaylar, genç nesillere bilimsel bakış açısı kazandırarak çevre bilincini artırmaya katkıda bulundu.

Dünyaca Ünlü Sualtı Araştırmacıları ile Birebir Sohbet İmkanı

Öğrencilere ilham kaynağı olan etkinlikte, dünyaca ünlü sualtı araştırmacıları ve bilim insanlarıyla birebir sohbet etme imkânı sunuldu. Öğrenciler, merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltip, sualtı bilimi alanındaki kariyer imkânlarını yakından tanıma şansı buldu. Tüm bu etkinlik ve etkileşim şansları, gençlerin bilimsel alanlara ilgisini artırırken, sualtı ekosistemleri, deniz koruma alanları ve mavi ekonomi gibi önemli konulara dair bilgi edinmelerini sağladı.

ScienceinBlue Projesi Türkiye Genelinde Gençlere Ulaşıyor

Avrupa Bilim Şenliği etkinliğinin ardından, ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi, Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 140 okulda, sualtı bilim insanlarıyla öğrencileri buluşturarak hayata geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilere sualtı bilimi ve teknolojisi konusunda farkındalık kazandırmayı hedefleyen proje, gençlere ilham verici bir öğrenme deneyimi sunuyor.