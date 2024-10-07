Asyaport’ta Geleneksel Balık Ziyafeti Yapıldı

Bu etkinlik, limanın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenleniyor ve çalışanlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikte, mevsimsel olarak taze balıkların bol olduğu bu günlerde, liman içerisinde kurulan mangallar etrafında balık ekmek ikramı yapıldı. Organizasyon, Asyaport’un yanı sıra MSC, Medlog ve Gümrük Müdürlüğü çalışanlarını da bir araya getirerek geniş bir katılım sağladı. Ziyafette sunulan balık ekmeklerin yanı sıra helva ve çeşitli meşrubat ikramları da misafirlerle buluşturuldu.

Davete katılanlar, balık ziyafetinden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin çalışanlar arasındaki bağı güçlendirdiğini belirttiler. Şehirdeki kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra liman çalışanlarının yoğun katılımı, etkinliğin başarısını pekiştirdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin süreklilik kazanmasını ve geleneksel hale gelmesini istediklerini vurguladılar.

Asyaport Limanı yöneticileri, bu tür etkinliklerin sadece bir yemek ziyafeti olmadığını, aynı zamanda çalışanlar arasında kaynaşmayı artırmak, moral ve motivasyonu yükseltmek için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Yapılan bu organizasyonlar sayesinde çalışanların bir araya gelerek sosyal ilişkilerini güçlendirmelerini hedeflediklerini açıkladılar.

Geleneksel balık ziyafeti, Asyaport’un bölgedeki sosyal etkinliklerine öncülük etme çabasının bir parçası olarak dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda da benzer etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.

Vira Haber