İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, ekonomik konuları değerlendirirken, dünya ekonomisinde jeopolitik risklerin artmaya başladığı bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.



Mevcut verilerin küresel ekonomide bir durgunluk ya da resesyona işaret etmediğini, Çin ekonomisinin yavaşlaması dışında genel anlamda küresel ekonominin %3 civarında büyüme dinamiğinin devam ettiğini belirten Tamer Kıran, “Bununla birlikte bu yılın ikinci yarısında küresel büyüme kompozisyonunda bir değişimin ortaya çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Yılın ilk altı ayında toparlanan ve büyüme eğilimine giren imalat sanayi üretimi yılın ikinci yarısında düşme eğilimi göstermeye başladı. Buna karşın, hizmet sektörleri kuzey yarımkürede yaşanan yaz mevsiminin etkisiyle güçlü büyüme ivmesini devam ettiriyor. Ekonomilerin ağırlıklı olarak hizmet sektörlerinden oluşması nedeniyle küresel ekonomide de büyüme dinamikleri sürüyor.” diye konuştu.



Temel dinamiklerin 2025 yılına girerken küresel ekonominin büyüme açısından olumlu bir çerçevede olabileceğini gösterdiğini kaydeden Tamer Kıran, bununla birlikte jeopolitik risklere dikkat çekerek, “Küresel ekonomide jeopolitik risklerin nasıl seyredebileceğine dair önemli bir belirleyen de ABD seçimleri ve sonrasındaki gelişmeler olacak. Dolayısıyla ABD’de yeni başkanın göreve başlayacağı Ocak ayı sonuna kadar, hatta sonrasındaki üç aylık süreç bitene kadar jeopolitik risklerle ilgili tartışmalar ABD devam edecek gibi görünüyor.” dedi.



Ülkemizde, büyüme oranlarındaki yavaşlamanın daha fazla hissedildiği bir sürece girildiğini kaydeden Tamer Kıran, şunları söyledi:



“Rekabet gücündeki zayıflığa bağlı olarak ihracatta yaşanan sıkıntıların yanına iç talep yavaşlaması da eklenince sanayi üretimdeki gerileme çok daha güçlü bir boyuta gelmiş görünüyor. Bu çerçevede, enflasyonla mücadelede ortaya çıkan sıkıntıları hafifletmeye yönelik ve özellikle üretimi destekleyebilecek ekonomi politikası adımlarına ihtiyaç artmış görünüyor. Merkez Bankası ve BDDK’nın son dönemde artan kredi kartı borç ödemelerindeki sıkıntılara yönelik olarak yeni bir yapılandırma sürecini başlatması, benzer adımların önümüzdeki süreçte de gelme ihtimalini arttırıyor.”



Enflasyon ile mücadelede olumlu gelişmeleri izlediklerini belirten Tamer Kıran, “Hâlâ çok yüksek olmakla birlikte düşme eğilimine giren yıllık enflasyonun yıllık bazda %50’nin altına geldiğini, Merkez Bankası’nın rezervlerinin 160 milyar dolarlara yaklaştığını, cari işlemler açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranının %2’lere inmeye başladığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte, bahsettiğimiz büyüme ve bunun yarattığı sıkıntıları gidermeye yönelik tamamlayıcı politikalara olan ihtiyaç da ciddi biçimde artmış görünüyor.” diye konuştu.



Türkiye, En Fazla Filoya Sahip Ülkeler Arasında 11. Sıraya Yükseldi



Tamer Kıran, denizcilik sektörünü değerlendirirken, Türkiye’nin, en fazla filoya sahip ülkeler arasında 11. sıraya yükselerek ilk 10’da yer alma hedefine bir adım daha yaklaştığını bildirdi.



Kıran, “2023 yılında 12. sırada yer alan ülkemiz, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1000 GT ve üzeri gemiler baz alındığında, DWT bazında en fazla filoya sahip ülkeler arasında 2.048 adet gemi ve 51 milyon 923 bin DWT kapasite ile 11. sıraya yükseldi. 2018 yılından bu yana birçok konuşmamda, yazılı basın röportajlarında, 30 milyon DWT olan Türk sahipli taşımacılık filomuzun, 50 milyon DWT’u aşması ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alması hedefimizi dile getirmiştim. Hamdolsun, bunu tonaj olarak başardık, ilk 10 arasına girmeye de 1 sıra kaldı.” dedi.



Kızıldeniz’de yaşanan aksaklıkların küresel denizyolu taşımacılığının odak noktası olmaya devam ettiğini belirten Tamer Kıran, Ağustos ayında Aden Körfezi'ne gelen gemilerin toplam tonajının, 2023 Aralık ayının ilk yarısı seviyelerine göre %73 azaldığını, Kızıldeniz’deki aksaklıkların devam edeceği beklentisiyle küresel denizyolu taşımacılığında ton-mil bazında yıllık %6 artışın öngörüldüğünü kaydetti.



PRÜ Akademik Yıl Açılışında İlk Dersi Veren Rifat Hisarcıklıoğlu’na Teşekkür



Hafta başında Piri Reis Üniversitesi’nin, 2024-2025 akademik yılı açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Tamer Kıran, üniversitenin bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 97,4 doluluk oranına ulaşarak, en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Yeni akademik yılın açılış dersini de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, “Liderlik ve Girişimcilik” konusunda verdiğini belirten Tamer Kıran, “Rifat Başkanım, iş hayatında geçmişi uzun yıllara dayanan birikimi ve tecrübesiyle genç öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rifat Başkanın kendine has üslubu ile anlattıklarından öğrencilerimizin feyz aldıkları çok faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum. Başkanıma okulumuzun açılış törenine iştiraklerinden dolayı bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimi ifade ediyorum.” diye konuştu.



Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Tamer Kıran, denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” direktifi doğrultusunda daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla andı.



Sektörel Gelişmeler



Eylül ayı faaliyetlerinden de bahseden Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu toplantısının, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin katılımıyla Odamız ev sahipliğinde yapıldığını hatırlattı. Toplantıda, reel sektörün sıkıntılarının dile getirildiğini belirten Tamer Kıran, “Sektörümüzle ilgili olarak özellikle gemi inşa ve yan sanayinde kur baskısı nedeniyle yaşadığımız yeni sipariş alamama ve tamir bakımlarda rekabetçi olamama konularını örnekler vererek aktardım. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu.” dedi.



TOBB tarafından düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldiklerini belirten Tamer Kıran, bu toplantıda 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun Güncellenmesi ve Türk Bayraklı Gemilerde Yabancı Personel Çalıştırılması konusunda yaşanan sorunları Sayın Bakan ve ekibine iletme imkanı bulduklarını anlattı.



Eylül ayında da sektörümüzü yakından ilgilendiren bazı gelişmeler hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, Gemilerin Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi Uygunluğu’na yönelik önemli bir talimatın Denizcilik Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlandığını kaydetti. Talimatla, limanlarımıza uğrak yapan ve D-2 Standardını karşılamayan gemilere yönelik olarak Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası düzenlenip düzenlenmediğinin artık kontrol edileceğini belirten Tamer Kıran, bu önemli gelişmeyi tüm üyelere ve müzahir kuruluşlara duyurduklarını söyledi.



Yine 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağın" Odamız tarafından detaylıca incelendiğini, Taslak'ta sektörümüzü ilgilendiren maddelere ilişkin değerlendirmelerin Gelir İdaresi Başkanlığımıza iletildiğini belirten Tamer Kıran, bu önemli konuyu da hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti.



Denizcilik sektörünün özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında önemli dönüşümlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, bu kapsamda 2 Ekim’de PRÜ’de “Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi’’ düzenlediklerini hatırlattı. Katılımın yüksek olduğu, çok verimli bir toplantı yapıldığını belirten Tamer Kıran, toplantının organize edilmesinde emekleri geçenlere teşekkür etti.



Meclis toplantısında, Tamer Kıran, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alan Şefi Yavuz Turna’ya denizcilik eğitimine katkılarından ötürü plaket takdim etti.



Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir de PRÜ’de düzenlenen "Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu, katkılarından ötürü Odamız Yönetimine teşekkürlerini iletti.



Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Meclis üyelerine geride kalan turizm sezonuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak bilgi verdi.



Kerte Shipping Şirketi'nden Broker Uluç Kedme, “Navlun ve Gemi Alım Satım Piyasaları” ile ilgili Meclis Üyelerimize sunum yaptı.