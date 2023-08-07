TMO Silosundaki Patlamaya İlişkin Açıklama Geldi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Derince'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı;
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise patlamaya ilişkin: "Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." şeklinde açıklama yaptı.
Vira Haber
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Etiketler : TMO Silosu, Patlama, Derince Limanı
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