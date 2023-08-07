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TMO Silosundaki Patlamaya İlişkin Açıklama Geldi

TMO Silosundaki Patlamaya İlişkin Açıklama Geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Derince'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı;

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise patlamaya ilişkin: "Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." şeklinde açıklama yaptı. 

Vira Haber

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