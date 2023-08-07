TMO Silosundaki Patlamaya İlişkin Açıklama Geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, Derince'de TMO silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise patlamaya ilişkin: "Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." şeklinde açıklama yaptı.

Vira Haber