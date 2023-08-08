TMO Silosundaki Patlamaya İlişkin Adli Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, patlamanın meydana geldiği TMO silosunu inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, patlamanın meydana geldiği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile patlamanın olduğu siloları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Bağcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını anımsattı.

Bakan Yardımcısı Bağcı ve TMO Genel Müdürü Güldal'la teknik ekiplerden gerekli bilgileri aldıklarını anlatan Yavuz, konunun her yönüyle incelendiğini ve araştırıldığını kaydetti.

Vira Haber