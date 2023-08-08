Kıran Ailesinin Acı Günü

İMEAK Deniz Ticaret Odası, (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TFF eski Y.K. üyesi ve Rize Spor eski Başkanı Tahir Kıran, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Gökhan Kıran ve Barbaros Kıran’ın anneleri Günay Kıran vefat etti.

Merhume Günay Kıran’ın cenazesi bugün İlahiyat Fakültesi Cami'nde İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Merhume Günay Kıran’a Vira Haber ailesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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