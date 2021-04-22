TMSF, El Konulan M/V ERA S İsimli Gemiyi 7 Milyon Dolara Sattı!

FETÖ/PDY Terör Örgütü iltisakı nedeniyle 15 Temmuz Darbe Kalkışması sonrası el konulan Naksan Holding'in iştiraki Vera Denizcilik Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan ve TMSF tarafından ihaleye çıkarılan M/V ERA S isimli Panama bayraklı kuruyük gemisinin, 7 milyon dolara geminin işletmeciliğini üslenen TRANS ATLANTIC SHIPPING Şirketi tarafından satın alındığı açıklandı.

190 metre uzunluk, 31 metre genişliğe ve 46 bin 681 DWT taşıma kapasitesine sahip 1999 inşa M/V ERA S isimli kuruyük gemisi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 3,5 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarmıştı.

Geminin işletmeciliği yapan TRANS ATLANTIC SHIPPING Şirketi ihaleye giren 5 firma arasında 7 milyon dolarlık en yüksek teklifi sunarak geminin yeni sahibi oldu.

Vira Haber