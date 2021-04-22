Ekol, 23 Nisan’da Herkesi Çevrimiçi Anıtkabir Ziyaretine Davet Ediyor!

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un açılış konuşmasıyla başlayacak Anıtkabir gezisine, 14. Anıtkabir Komutanı Nezih Aşıcı anlatımıyla rehberlik edecek.

Aşıcı, kendi arşivinden çok özel fotoğraflarla zenginleştireceği anlatımında, katılımcılarla özellikle de çocuklarla Anıtkabir hakkında çok fazla bilinmeyen detayları paylaşacak. Gezi esnasında anıtın yapım aşamasından, asıl ziyaretin gerçekleştirildiği Aslanlı Yol, Tören Alanı ve Mozole’nin yer aldığı Anıt Bloku gibi önemli bölümler hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak. Aşıcı, Anıtkabir hakkında bilinmeyen bir ayrıntı olan Atatürk’ün doğa ve hayvan sevgisini yansıtan kuş saraylarını da gezi esnasında aktaracak.

23 Nisan’da Anıtkabir’i ziyaret etmek, ulu önder Atatürk’ün manevi huzuruna çıkmak isteyenler için salgının yarattığı engelleri kaldıran çevrimiçi ziyaret, 7’den 70’e katılmak isteyen herkese açık olacak.

Bu sıra dışı Anıtkabir ziyareti 23 Nisan Cuma günü saat 15.00’te YouTube üzerinden başlayacak yayın ile gerçekleştirilecek. Etkinliğe, https://youtu.be/mjwPZ4kobFs linki üzerinden katılım sağlanabilecek.

Ekol’ün “Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” sloganıyla oluşturduğu www.atamizaaskimizengeltanimaz.com mikro sitesi üzerinden 10 Kasım’da da Anıtkabir çevrimiçi ziyaret edilebilmişti. Platform sayesinde 10 Kasım’da dünyanın her yerinden Anıtkabir ziyaret edilirken, dileyenler Ata’ya mesajlarını da iletmişti.

Vira Haber