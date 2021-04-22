Borusan ve YGA 10 Bin Öğrenciyi Bilimle Buluşturuyor

Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması gerektiğini savunan Borusan Grubu, eğitimde fırsat eşitliği için bilim seferberliği gerçekleştiriyor. Türkiye’nin yarınları için hayalleriyle bilimi buluşturan “çok yönlü” bireyler yetişmesini destekleyen Borusan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda anlamlı bir iş birliğine imza atıyor. Borusan Grup şirketleri, Borusan Kocabıyık Vakfı, gönüllü destekçi Borusanlıların geniş katılımı ve Young Guru Academy (YGA) iş birliği ile “Bilimle Parlayan Çocuklar” projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler bilimle bir araya getiriliyor.

23 OKULDA 10 BİN ÖĞRENCİ BİLİMLE BULUŞUYOR

Bilimle parlayan, duyarlı, sorgulayan, araştıran ve üreten neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Borusan, bilim setleriyle çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözümler üretmelerine, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler geliştirmelerine ve geleceğin meslekleriyle tanışmalarına aracı olmayı hedefliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bağış kampanyası kapsamında, Borusan Kocabıyık Vakfı ve Borusan grup şirketlerinin desteğiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 23 okuldan yaklaşık 10 bin öğrenci bilim setleriyle buluşturuluyor. Okullara ulaştırılacak bilim setleri okulların demirbaşı haline gelecek ve her yıl bir öncekinden daha fazla çocuğun erişimine sunulacak. Borusan, gelecek neslin bilimle parlayan ve hayal kurup gerçekleştiren bireylerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Borusan’ın, Young Guru Academy ile gerçekleştirdiği bilim seferberliği çalışmaları Okyanus Gönüllü Borusanlıların destekleriyle devam edecek.

BAYRAM COŞKUSUNU ONLİNE ATÖLYELERLE YAŞAYIN

Çocukların hem bilim hem de sanat alanında farkındalıklarının oluşmasına değer veren Borusan Holding ve Borusan Contemporary, çocukların bayramı coşkuyla kutlaması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel iki çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde kutlamalarını amaçlayan bilim ve sanat atölyelerinin eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri Borusan Holding ve Borusan Contemporary YouTube sayfalarından takip edilebilecek.

YGA İŞ BİRLİĞİYLE “BİLİMLE PARLAYAN ELLER ATÖLYESİ”

Borusan Holding’in, 23 Nisan coşkusunu ve heyecanını eve taşıyan atölyeleri kapsamında çocuklar evden temin edebilecekleri pratik malzemelerle bilim ve sanatın eğlenceli dünyasına adım atacaklar. Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle düzenlenecek “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” kapsamında çocuklar kendileri veya ebeveynleri yardımıyla kartondan robot el yapacaklar. Atölye, çocukları bilimle buluştururken, çocukların merak duygularını geliştirip farkındalık yaratılmasını sağlayacak. Aynı zamanda çocukları araştırmaya yönlendirirken deneyler vasıtasıyla gördükleri problemlere çözüm bulabilecek ve bu sayede özgüvenlerini de artıracaklar. “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” canlı olarak 23 Nisan Cuma günü saat 11.00’da Borusan Holding’in YouTube sayfasında yayınlanacak.

BORUSAN CONTEMPORARY İLE ÇOK RENKLİ SANAT ATÖLYESİ

Bilim atölyesini takiben Borusan Contemporary ve DC Art iş birliğinde, DC Art’ın kurucusu ve İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali Direktörü Gazi Selçuk, çocuklar için çok renkli bir sanat atölyesi düzenleyecek.

Çocukların içindeki sanatçı ruhun harekete geçeceği “Stencil Baskı Atölyesi” kapsamında 23 Nisan’ın önemi, çocukların Cumhuriyet ile olan ilişkisi ve Atatürk’ün çocuk sevgisi anlatılırken aynı zamanda stencil alanında dünyanın önde gelen sanatçıları hakkında bilgiler de paylaşılacak.

23 Nisan Cuma günü saat 13.00’da başlayacak “Stencil Baskı Atölyesi”, Borusan Contemporary YouTube sayfası üzerinden yayınlanacak.