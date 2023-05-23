TOBB Mersin’de Önemli Yatırımlara İmza Attı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mersin’de eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine önemli katkı sağladı.

2018 yılında yapılan son seçimlerde, yaklaşık elli yıl sonra Mersin’den TOBB Yönetim Kurulu’na giren MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu; Mersin’de faaliyet gösteren oda ve borsaların gerek kendi girişimleri aktardıkları gerekse +periyodik aralıklarla düzenlenen Mersin İli Oda Borsaları Müşterek Toplantılarında dile getirilen sorun ve beklentileri Ankara’ya taşıyarak, sorunlarına TOBB nezdinde çözüm aranmasında önemli bir görev üstlendi.

Öncelik Eğitime

İş dünyasının çatı örgütü olan TOBB, önceliği Türkiye geneline yaydığı eğitim ve sosyal sorumluluk yatırımlarına verdi. Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB, ‘81 İle 81 Okul’ adlı büyük bir projeyi hayata geçirmiş, bu doğrultuda Mersin’e de donanımlı iki okul kazandırmıştır. Söz konusu proje kapsamında Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir ilkokul, Tarsus ilçesinde ise 24 derslikli bir lise inşa edilmiştir. Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği görevi nedeniyle söz konusu okulların inşa sürecini TOBB adına düzenli aralıklarla denetlemiştir.

Mesleki eğitim ile reel sektörü entegre etmek amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolü kapsamında ise, pilot okul seçilen okullarda mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması, eğitim içeriklerinin yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenmesi, öğrencilere staj ve burs imkanı sağlanması, atölye ve laboratuvarların iyileştirilmesi ve bu okulların oda ve borsalar tarafından desteklenmesi kararı alınmıştır.

Bu projenin somut çıktıları, Mersin’de faaliyet gösteren MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üzerinden gözlemlenebilmektedir. Zira, halihazırda MDTO tarafından zaten desteklenmekte olan lise, protokol kapsamında pilot okul olarak belirlendikten sonra, yapılan bir dizi iyileştirmenin ardından Bakanlıkça yapılan kalite denetiminde 1.081 farklı kriter üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan almayı başaran Türkiye’deki tek lise olmuştur.

Pandemi Döneminde Alınan Ekonomik Önlemler

2020-2022 yıllarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğu gibi dünya ekonomilerini etkilemiştir. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler, tüketim alışkanlıklarından, üretim süreçlerine, iş yapma biçimlerinden istihdama kadar pek çok alanı etkilemiştir. Bu süreçte, bünyesindeki oda ve borsalar vasıtasıyla iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerini belirleyen TOBB, hükümet nezdinde ekonomiye ilişkin bir dizi tedbirin alınmasında önemli rol oynamıştır. Kredi paketlerinden kısa çalışma ödeneğine, vergi-SGK ertelemelerinden Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesini artırmasına ve Mersin Limanı ardiye ücretlerini düşürülmesine kadar çok geniş yelpazede alınan tedbirler, ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini sürdürülebilmesine olanak tanımıştır.

Deprem Sonrası Organize Çalıştık

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Cihat Lokmanoğlu, 6 Şubat 2023’te 11 ilimizde meydana gelen büyük deprem felaketinde de TOBB’la organize çalıştıklarını ifade ederek, “Depremlerin ardından Odamız, TOBB’un öncülüğünde Silifke, Erdemli, Tarsus ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte hızla harekete geçerek depremzedeler için seferber olmuştur. Odamız, Silifke ve Erdemli TSO iş birliğinde, ısıtıcı ve battaniye içeren yardım kolileri ilk gün, Hatay-Kırıkhan’a gönderilmiştir. MDTO ve Anamur TSO’nun yardım kamyonları ise 7 Şubat akşamı yola çıkmıştır. Tarsus Ticaret Borsası ile MDTO üyelerinin de destek verdiği, içerisinde battaniye, jeneratör, fener, çorap ve bebek bezi, su ve kuru gıda gibi malzemelerin bulunduğu yardım kolileri İskenderun’a gönderilmiştir” dedi.

Kadın ve Genç Girişimciler Unutulmadı

TOBB tarafından 81 ilin tamamında, bulundukları illerde faaliyet gösteren Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları oluşturmuştur. Buna göre Mersin’de de faaliyete geçen Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları da kentte girişimciliği teşvik etmek, kadınları ve gençleri işgücüne kazandırmak, iş kuran girişimcilere mentorluk yapmak, eğitim programları düzenlemek gibi faaliyetler yürütmektedir. Kadın Girişimciler Kurulunun Mersin’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir.

İstasyon Mersin

Özel sektörün dijital becerilerini geliştirmek, KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla yerel eğitim faaliyetleri sunmak üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde açılan İstasyon Mersin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile hayata geçirilmiştir.

Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi

Türkiye’de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi hedefiyle çalışmalar yürüten TOBB, uyuşmazlıkların çözüme ulaşması amacıyla 2020 yılında TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni kurmuş; aralarında Mersin TSO ile Mersin Ticaret Borsası’nın da bulunduğu, 29 farklı oda/borsada Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kurulmasına öncülük etmiştir.

Coğrafi İşaretli Ürünler

Son dönemde TOBB’un girişimleri ve oda ve borsaların da girmesiyle coğrafi işaretli ürünlerin tescilinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Bugün birçoğunun tescil işlemleri Mersin’de faaliyet gösteren oda/borsalarımızca gerçekleştirilmiş coğrafi işaretli 21 ürünümüz bulunmaktadır.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu

TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye KKTC Ticaret Odası Forumu, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine katkı sunmak üzere hayata geçirilmiştir. Türk Tarafı Eş Başkanlığını MDTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu’nun yaptığı Forum’un gündeminde; karşılaştığı ambargolar nedeniyle uluslararası pazarlara doğrudan erişimi olmayan ve bu nedenle Mersin Limanı’nı çıkış kapısı olarak kullanan KKTC ile Mersin arasındaki denizyolu ulaşımının ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemler önemli bir yer tutmaktadır.

Vira Haber