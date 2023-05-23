Juan Valdez Yelken Takımı ilk Yarışında Ödülün Sahibi Oldu

BAU BOSPHORUS SAILING CUP 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Boğazı ve 7 Mayıs Pazar günü Caddebostan- Adalar açıklarında gerçekleşen 3 yarış ile tamamlandı. 12.00’de Beşiktaş’ta başlayan yarışın ardından Anadolu Hisarı önündeki şamandırayı dönen tekneler, parkurun başlangıç noktasına gelerek yarışı tamamladı.

Gerçekleşen ödül töreninde Juan Valdez’in desteği ile kadınlardan oluşan beş kişiden oluşan yelken ekibi Sportsboat sınıfında 50 teknenin yarıştığı 4. etap sonunda 2.lik ve BAUISC SPRING TROPHY’23 OVERALL’da 1.lik ödülünü almaya hak kazandı. Yelken Federasyonu’nun 2023 yılı takviminde yer alan tüm yarışlara Juan Valdez sponsorluğunda katılacaklarının da müjdesini verdi.

Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez, Türkiye’de kurulduğu günden bugüne büyümeye ve kahve severlerin vazgeçilmezlerinden olmaya devam ederken; hayata geçirdiği projelerle de daima fark yaratıyor. Markanın her adımını stratejik bir iletişim planı dahilinde kurgulayan Juan Valdez Türkiye ekibi, denize açılan yetenekli kadın sporcuların başarı öykülerinin destekçisi olmaktan gurur duyuyor.

Juan valdez kadınları eşitliğe yelken açıyor!

Juan Valdez, 2022 yılında Türkiye’de kapılarını açtığı günden bugüne global ölçekte düzenlediği kadınlarla ilgili çok sayıdaki projeyi, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunları ve kişisel tabuları ortadan kaldırmayı hedefleyerek düzenliyor. Honest Holding Türkiye Kurucusu Cengiz Deveci, kadınların iş hayatındaki fırsat eşitliği konusunda çok hassas olduklarını ifade ederken; konuyla ilgili birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını vurguladı.

Honest Holding Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Tuğçe Tanju Atıl, Juan Valdez ile Milli Sporcu Aysu Peksağ önderliğinde, eşitliğe yelken açmaya hazırlandıklarının da müjdesini verirken; Juan Valdez’in kendi çalışanlarından oluşturduğu kadın takımıyla Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’na da çıkacaklarını açıkladı.

Vira Haber