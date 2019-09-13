TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi ilk toplantısını yaptı

Toplantıya, TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile sektör meclisinin üyeleri katıldı.

Toplantıda, kamuyu temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Feyza Mirasyedi, Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden bulundu.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, şu anda TOBB çatısı altında 61 adet sektör meclisinin bulunduğunu, bunlardan birinin Denizcilik Sektörü Meclisi olduğunu belirtti. Sektör meclislerinin, oda/borsa meclislerine bir alternatif değil, bu meclislerle koordineli çalışmalar yapmasının esas olduğunu belirten Tamer Kıran, meclislerin amaçlarının sektörel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraşmak ve nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

TOBB için sektör meclislerinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde bir araya getiren bir platform olduğunu kaydetti.

Tamer Kıran, “Meclislerde üyeler arası uzlaşı aranmaktadır. Ancak bu yolla sektörel bütünlük sağlanmakta, yasa yapıcılar ikna edilebilmekte ve sektörel gelişim için adım atılabilmektedir. Bu sebeple meclisleri çatışan değil tartışan, ayrışan değil uzlaşan bir yapı olarak görmemiz önemlidir” diye konuştu.

Tamer Kıran, bir sonraki toplantıda kamu kesiminden daha fazla katılım olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra, Meclis Başkan ve Yardımcısının seçimi yapıldı. Seçim sonucunda TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığına İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Başkan Yardımcılığına Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Avcı seçildi.

Sektörel sorunların dile getirildiği toplantının ikincisinin aralık ayında yapılması kararlaştırıldı.

Vira Haber