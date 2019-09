Work and Travel  Başvuru İşlemleri

Amerika Birleşik Devletleri tarafından lisans öğrencileri için düzenlenen kültürel değişim programı olan Work and Travel çalışma ve seyahat (tatil) olmak üzere iki bölümden oluşur. Work and Travel programı genel hatları itibari ile üniversite öğrencilerinin 100 ile 110 gün süre zarfında hizmet sektörü ya da turizm sektörü işlerinde çalışmalarını gerektirir. Çalışma süresini tamamlayan öğrenciler Amerika’da görmek istedikleri New York, Miami, Los Angeles, Las Vegas gibi büyük ve ünlü şehirleri gezebilir buralarda tatil yapabilirler. Bu süre genellikle 10 ile 20 gün arasında değişiklik göstermektedir. Maximum total program süresi 120 gün olan öğrenci çalışma tarihlerine göre travel süresini uzatabilir ya da kısaltabilir. Work and travel başvuru aşamaları konusunda merak ettiklerinizi bu yazımızda açıklayacağız.

Öğrenciyi başka kültürlerle buluşturma, farklı bakış açıları kazandırma, kariyerinde fark yaratma, İngilizcesini geliştirme ve iş tecrübesi edindirme gibi amaçları olan bu programa Dünyanın birçok ülkesinden üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilirler.

Work and Travel Başvuru Şartları

Lisans öğrencisi olup ara sınıfta olmak. Yüksek lisans programının ders döneminde olmak ya da turizm, gastronomi gibi 2 yıllık yüksekokulların 1. Sınıfında olmak

Orta seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak

Genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin danışmanlarımız ile iletişim kurması tavsiye edilir.

Work and Travel Başvuru Dönemi

Program genel olarak her yıl Ağustos- Eylül ayı itibari ile başlar, diğer yılın Mart ayına kadar sürer. Başvuru dönemini kendi içinde Ağustos – Ekim, Kasım-Ocak ve Şubat-Mart dönemi olarak bölebiliriz. En sağlıklı başvuru dönemi en erken dönem olan Ağustos-Ekim ayı içinde yapılan başvurudur. Bu dönem erken başvuru dönemi olarak adlandırılır. Work and travel 2020 ücretleri için kayıt döneminin başlaması itibari ile belirlenen program ücreti kayıt döneminin kendi içindeki zaman dilimlerine göre artan bir ivme ile ilerler. Bu durumda en uygun maliyetli başvurunuzu erken kayıt döneminde gerçekleştirebilirsiniz. Bu dönemin bir diğer avantajı da iş kontenjanlarının henüz dolmamış olması ve öğrencinin iş seçimi konusunda daha fazla opsiyona sahip olabilmesidir. Kayıt döneminin sonuna doğru gelindikçe iş kontenjanları dolar ve bu dönemde kayıt olan öğrenciler için iş listesi kısalır.

Work and Travel Başvuru Nasıl Yapılır ?

Work and Travel programına başvuru yapmak isteyen adaylar kararlarını kesinleştirdikten sonra kayıt olacakları work and travel şirketini seçmelidirler. Şirket seçimi yapıldıktan sonra kendisine atanan danışmanında program hakkında gerekli detayları öğrendikten sonra şirketin belirlendiği ön kayıt ücretini (bu ücret genellikle 300 ile 400 usd arasında olmaktadır) ödeyip hizmet sözleşmesini imzalayarak kaydını gerçekleştirir.

Work and Travel Vize İşlemleri

Başvurusunu yapan ve kaydını gerçekleştiren öğrenci danışmanı tarafından istenilen gerekli evrak teslimini (pasaport, fotoğraf, İngilizce öğrenci belgesi, transkript..) yapar. Belgeleri tamamlandıktan sonra İngilizce seviyesine ve karakterine göre sunulan iş listesinden danışmanı ile birlikte iş seçimini yapar. İş seçimi de tamamlanan öğrenci Skype üzerinden görüntülü konuşma şeklinde işveren mülakatını gerçekleştirir. Sonrasında mülakatı olumlu olarak tamamlanan öğrencinin artık iş durumu netleşir. İş görüşmesi olumsuz sonuçlanan öğrenci danışmanı ile alternatif başka bir iş seçerek yeni bir iş mülakatına hazırlanmak durumundadır. Öğrencinin Amerika’da kalacağı şehir, eyaleti, iş pozisyonu ve konaklama bilgileri kesinleştikten sonra artık sponsor işlemleri yapılır ve Mart – Nisan ayları için vize mülakat randevusu alınır. Bu aylarda vize onayını da alan öğrenci danışmanı ile birlikte gidiş – dönüş uçak biletini de alarak artık Amerika’ya gitmeye hazırdır. Vize onayı alamayan öğrenciye ön kayıt ücreti hariç şirkete ödediği meblağ Kasım ayında geri ödenir.