Günlük kullanım için seçilen tunikler hem bayanları rahat ettirmeli hem de günlük şıklığından taviz verdirmemelidir. Özellikle iş yaşamında bayanların sıkça tercih ettiği tunik modelleri pek çok farklı renkte ve farklı tarzda hazırlanır. Geniş ve uzun olmaları yaz sıcaklarında da bayanların rahatını sağlar. Yine tunik modelleri genç bayanların beğeneceği tarzda spor bir şekilde tasarlanırken, orta yaştaki hanımlar için de tasarlanmıştır. Yine sadece günlük yaşamda değil, iş yaşamında ve özel günlerde de tunik kullanılabilir. Özel günlerde seçilecek olan tunikler, sade, incili, payetli ve simli olabilir.

Bohem Tarza Uygun Tunik Modelleri

Rahatına ve tarzına düşkün bayanlar için hazırlanan bohem tunikler, hardal, sarı, bej ve kahverengi tonlarından oluşur. Yine geniş renk yelpazesi ile bayanlar beğendikleri diğer renkleri de tercih edebilir. Tunik modelleri ve diğer giyim ürünleri için https://www.cloche.com.tr/tunik-modelleri adresinden destek alabilirsiniz.