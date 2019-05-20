Tommy Life Spor Giyim Önerileri

Spora başlamadan önce teri emen, vücudu saran, esnek ve sporcunun hareket mekanizmasını engellemeyecek model ve kıyafetlerin tercih edilmesi aktivitelerin doğru ve verimli olarak yapılmasını sağlar. Spor giyim ürünlerinde Tommy Life tasarımları ve seçenekleri bir çok test ve ince detaylar çalışılarak satışa çıkarılmaktadır. Üretimi yapılan her kıyafette sporcunun konforunu ve tarzı gözetilmektedir.

Kadın Eşofman Modelleri

Kadınlar her daim gösterişli ürünleri severler. Firmamız da kadın ruhuna dokunan bir firma olarak ürettiği kadın eşofman modellerinde şıklığı ve modernliği abartıya kaçmadan yakalamıştır. Kadın eşofman modellerinde pul, taş ve son dönemlerde sık tercih edilen leopar desenlere yer verilmiştir. Tommylife.com.tr kataloğunda yer alan kadın eşofman modelleri için tüm ürünlere göz atabilirsiniz. Kampanyalı fiyatların yanı sıra sepet indirim ve kampanyalar bulunmaktadır.

Erkek Eşofman Modelleri

Erkekler genel olarak yalın ve sade kıyafetleri tercih ederler. Firmalarda bu seçimi gözeterek erkek eşofman modellerinde sade ve düz modeller tasarlarlar. Erkek eşofman takımlarında son dönemlerde sık kullanılan farklı kumaş ve kesimlerin birleştirilmesi ile elde edilen eşofman takımları tasarlamıştır. Birbirinden farklı renk ve modelleri inceleyebilirsiniz.

Bayan Tayt Modelleri

Son dönemlerde en popüler spor giyim ürünü olan tayt modelleri hem günlük hayatta hem de spor faaliyetlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Rahatlığı seven ve konforundan ödün vermeyen hanımlar genellikle tayt kombinleri yapmaktadır. Bu yıllarda birbirinden farklı tasarımlarda tayt modelleri üretiliyor. Firmamızda trend ürünleri bünyesinde barındırıyor. Tayt tasarımlarında pul payet, taş, deri ve tül detaylar oldukça popülerdir. Firmamızda tüm bu detayları ürünlerinde oldukça özenli bir şekilde işlemektedir. Günlük hayatta sıkça tercih edilen tayt modelleri daha çok metalik ve deri tayt modelleri olurken, spor sırasında kullanılan taytlar file detayı olan tayt modelleri olmaktadır.