GMO, geleneksel iftar yemeğinde üyeleri ile buluştu

Gemi Mühendisleri Odası, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini oda bahçesinde yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Üyeler ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen iftara İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can Özgülenç ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Kürşat Bak, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu Genel Müdürü Lütfü Savaşkan, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Yardımcısı Koray Karagöz, GİSBİR AR-GE Uzmanı Gökhan Murat Kaya, GİSAŞ Operasyon Müdürü Muammer Uzun katıldı.

GMO tarafından katılım gösteren üyelere ve sektör temsilcilerine teşekkür edilerek iyi dileklerde bulunuldu.Yemeğin ardından, Gemi Mühendisleri Odası Yönetimi konukları uğurladı. Katılım gösteren üyelere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek iyi dileklerde bulundular.

Vira Haber