TURYOL’un kaptan köşkü yine Can’a emanet
TURYOL 27’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.
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Seçime, TURYOL Divan Kurulu Başkanı Yunus Can tek listeyle girdi. Yapılan seçimde Yunus Can oy çokluğuyla başkan seçildi.
Yönetim şu isimlerden oluştu
Yönetim Kurulu Asil üyeleri : Yunus Can, Bahri Meteoğlu, Süleyman İyidere, Kasım İnandı, Cengiz Aynacı, Murat Can, Ahmet Sandıkçı, İbrahim Tüfekçi ve Hüseyin Mete
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri : Ahmet Can, Suat Dinçelek, Davut İnandı, Kazım Aynacı, Mehmet Mete, Serkan Aynacı, Nuri İnandı, Tülay İyidere ve Aslan Kandemir.
TURYOL’da son olarak Mart 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında Dursun Güler başkanlık yapıyordu.
Vira Haber
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