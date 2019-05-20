GESTAŞ’tan yüzde 24.7’lik zam

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 24.7’lik zam yaptı. Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı. Gelibolu-Lapseki otomobil günlük geçiş ücreti 67 TL oldu.

GESTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, fiyat tarifelerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır. Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV'siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.”

Yeni tarifeyle en çok kullanılan Çanakkale Eceabat hattında fiyat tarifesi yolcu 4,5 Tl, otomobil günübirlik ücreti 67 tl oldu. Gelibolu Lapseki hattındaysa fiyatlar Çanakkale Eceabat seferleriyle aynı tutuldu.

Vira Haber