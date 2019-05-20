Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanet

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi:

Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı ve Cumhuriyet’in başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919, şanlı tarihimizde coşkuyla kutlanması ve önemle üzerinde düşünülmesi gereken günlerin en başlıcasıdır.

19 Mayıs gençlerimiz; gençlerimiz de geleceğimiz demektir. Türk Gençliği İstiklalimizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri, bugünümüzün ve yarınlarımızın güvencesidir. Dün de bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan “Milli İrade”nin yaşatılması için gençlerimize büyük görevler düşmektedir.

Sıkıntı ve yokluk içerisinde, yüzbinlerce şehit vererek, fedakarlık ve özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Emsalsiz değeri olan bu emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ama özellikle de gençlerimizin öncelikli görevidir.

Gençlerimizin gözlerindeki ışığı, öğrenme isteğini gördükçe, sorgulayıcı ve araştırmacı ruhlarına şahit oldukça ülkemizin çok daha ileri seviyelere emin adımlarla ilerleyeceğine inancım tam… Gerek denizcilik sektörü gerekse iş dünyası olarak, bizden sonra bayrağı devralacak gençlerimizin bizlerden çok daha iyi işler başarabileceklerini, geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklarını düşünüyor ve bu konuda onlara güveniyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının, 100'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı önceki yıllara göre çok daha coşkulu kutlayacağız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

Vira Haber