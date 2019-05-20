Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi'ni görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber