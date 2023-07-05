Tonlarca Nehir Balığı, Oksijensiz Kalınca Can Verdi
Irak’ın güneyindeki Meysan vilayeti kırsalında yaşanan kuraklık tonlarca nehir balığının canına mal oldu.
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Irak’ın güneyindeki Meysan vilayeti kırsalında yaşanan kuraklık tonlarca nehir balığının canına mal oldu. Meysan’daki El-İz Nehri’ne akan su seviyesinin azalması sonucu burada yaşayan balıkları oksijensiz bıraktı. Oksijen soluklayamayan tonlarca balık öldü.
Vira Haber
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