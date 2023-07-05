İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Tonlarca Nehir Balığı, Oksijensiz Kalınca Can Verdi
Tonlarca Nehir Balığı, Oksijensiz Kalınca Can Verdi

Tonlarca Nehir Balığı, Oksijensiz Kalınca Can Verdi

Irak’ın güneyindeki Meysan vilayeti kırsalında yaşanan kuraklık tonlarca nehir balığının canına mal oldu.

A+A-

Irak’ın güneyindeki Meysan vilayeti kırsalında yaşanan kuraklık tonlarca nehir balığının canına mal oldu. Meysan’daki El-İz Nehri’ne akan su seviyesinin azalması sonucu burada yaşayan balıkları oksijensiz bıraktı. Oksijen soluklayamayan tonlarca balık öldü.

aa-20230705-31596777-31596755-irakin-guneyinde-tonlarca-nehir-baligi-oksijensiz-kalinca-can-verdi.jpgaa-20230705-31596777-31596759-irakin-guneyinde-tonlarca-nehir-baligi-oksijensiz-kalinca-can-verdi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.