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Denetim Sistemiyle Gemilerin Denizi Kirletmesi Önlenecek

Denetim Sistemiyle Gemilerin Denizi Kirletmesi Önlenecek

Antalya'da gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi Merkezi" uygulanmaya başlandı.

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Antalya'da gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi Merkezi" uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, (önde) sistem hakkında bilgi aldı.

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Vira Haber

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