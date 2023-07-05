Denetim Sistemiyle Gemilerin Denizi Kirletmesi Önlenecek
Antalya'da gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi Merkezi" uygulanmaya başlandı.
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Antalya'da gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi Merkezi" uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, (önde) sistem hakkında bilgi aldı.
Vira Haber
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Etiketler : Denetim, Gemi, Deniz Kirliliği
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