20 seçkin marinanın tercihi D-Marin, dijitalleşme stratejisinin bir parçası olarak müşteri deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla tüm marinalarında kullanılacak özel bir uygulama hayata geçirdi.

D-Marin'in “Bağlantılı Marina” girişiminin bir parçası olarak başlatılan uygulama, tüm mobil işletim sistemleriyle uyumlu olmanın yanında D-Marin dünyasındaki en son gelişmeleri tek bir ortamda bir araya getiriyor.

D-Marin - Premium Marinas uygulaması, müşterilerin ihtiyaç duydukları tüm önemli bilgi ve hizmetlere ulaşabildikleri, kişiselleştirilmiş bir merkeze erişim sağlayan, merkezi bir platform olma özelliği taşıyor. Marina sahiplerinin marina ekipleriyle doğrudan iletişim kurmalarının yanı sıra bağlama yerlerini anlık olarak seçebilmelerini, rezerve edebilmelerini ve yenileyebilmelerini, ödeme yapabilmelerini ve giriş işlemlerini uzaktan tamamlayabilmelerini sağlıyor. Böylece uygulama, bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltırken, müşterilerin her konumdaki en son haberleri, etkinlikleri ve özel teklifleri öğrenmelerine olanak tanıyarak marinalarla etkileşim biçimlerini değiştiriyor.

Sezgisel uygulama aynı zamanda müşterilere, D-Marin'in yakın zamanda piyasaya sürülen ve 2023 boyunca marinalarında kullanıma sunulan Akıllı Pedestal çözümü üzerinde tam kontrol sağlıyor. Kullanıcı, uygulama aracılığıyla prizlere güç akışını açıp kapatabiliyor ve marina ofisine girmesine gerek kalmadan enerji ve su tüketimini kolayca kaydedebiliyor, izleyebiliyor ve optimize edebiliyor.

D-Marin'in otonom Tekne Sensörleri ile bağlantı kuran D-Marin - Premium Marinas uygulaması sayesinde yıllık bağlama yeri sahipleri de maksimum emniyet ve güvenliğin keyfini çıkarırken, teknelerinin sintine, ısı, akü durumu ve konum gibi bilgilerini günün her saati takip edebiliyor ve anlık olarak güncelleyebiliyor.

D-Marin Dijital Hizmetler Başkanı Matthias Gehring uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Uygulamamızın lansmanıyla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak pek çok yenilikçi hizmeti bir araya getiriyoruz. Böylece hem suda daha fazla vakit geçirebilecekler hem de teknelerinin güvenliği artacak. D-Marin - Premium Marinas uygulaması, en iyi konumlarda en iyi müşteri deneyimini sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak, yatçılık maceralarını daha keyifli hâle getirecek."

D-Marin Uygulaması yıllık ve transit müşteriler içindir ve Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Vira Haber