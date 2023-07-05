Tersan Norveç’li Ervik Havfiske için inşa ettiği 8. Gemiyi denize indirdi!

Kendi türünde Dünya’da bir ilk olacak, NB1118 yeni inşa nolu Froyanes, kombine yengeç avlama ve karides avlama kabiliyetlerinin yanında yengeçlerin yeni bir sistem ile çekileceği büyük bir ay havuzuna da sahip olacak.

Yine Tersan'ın uzun süredir gemi tasarımı alanında birlikte çalıştığı Marinteknikk tarafından tasarlanan gemi, 70 metre uzunluk ve 17 metre genişlikte. 35 kişilik yaşam mahaline sahip olacak gemi, Norveç ve Barents denizlerinde karides ve kar yengeci avlamak üzere yüksek buz sınıfı regülasyonlarına uygun olarak inşa ediliyor.

Tersan Tersanesi'nin Ervik Havfiske için inşa ettiği sekizinci gemi olan NB1118 Froyanes, iki şirket arasındaki güçlü ortaklığı ifade ediyor. 2011 yılında Ervik Havfiske’ye teslim edilen ilk geminin adı da Froyanes iken, aradan geçen 12 yılda Tersan Tersanesi Ervik Havfiske için balıkçılık operasyonlarını başarıyla yürüten 6 gemiyi daha teslim etti.

Ervik Havfiske'nin mevcut Tersan filosu Antarktika ve Norveç sularında başarılı bir şekilde avlanırken, yeni Froyanes NB1118’in de 2023 yılı sonuna kadar teslim edilmesi ve onlara katılması planlanıyor.

Vira Haber