Total ve Apache’den yeni keşif

Fransız Total ve Amerikan Apache petrol şirketleri Güney Amerika ülkesi Surinam sularının derinliklerinde petrol keşfetti. Fransız enerji şirketi Total, Amerikan Apache Corporation ile birlikte Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında bulunan Surinam açıklarında Blok 58’de açtıkları Maka Central-1 kuyusundan önemli miktarda petrol rezervine rastladıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Üst Cretaceous Campanian ve Santonian formasyonlarında 1000 metre derinlikteki rezervuarlarda yüksek kaliteli hafif petrol ve gaz zengini kondensant ile karşılaşıldığı kaydedildi. Kuyuda kesin sonuçlar için test ve analiz çalışmaları yapılacak.

Total Keşiflerden sorumlu başkan yardımcısı Kevin McLachlan, yeni çalışmalara başladıkları blokta petrol rezervine rastlamaktan son derece memnun olduklarını vurgularken, sahada önemli oranda petrol rezervi olduğu konusunda son derece iyimser olduklarını ve blokta bir kaç noktada da kuyu açma çalışması yürüteceklerini söyledi.

Vira Haber