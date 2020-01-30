Trabzon’a tünel akvaryum yapılacak

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yapılan Tünel Akvaryum Projesi'ni inceledi. Haziran ayında tünel açma çalışmalarına başlanan akvaryum projesi Türkiye'de yeraltından yapılacak ilk akvaryum tüneli olma niteliğini taşıyor. Tünelin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Genç, projenin Ortahisar Belediyesi'nin en önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Tünel yılsonuna kadar bitecek

Tünel açma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak akvaryum kısmının hazırlıklarına da devam ettiklerini belirten Ahmet Metin Genç, "Önemli projelerimizden bir tanesi. Zor bir süreç yaşadık. Tarihi bir alanda çalışıyoruz. TOKİ'nin de kentsel dönüşüm projesi yaptığı bir alan. Proje kısmını çalışmak ve hukuki süreç epey bir zaman aldı. Gerekli jeolojik zemin etütleri için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla çalışmalara başladık ve hamdolsun temeli attık. Yapımcı firmamız şartnameye uygun olarak tünel kısmını yılsonuna kadar yapıp bize teslim edecek. Eş zamanlı olarak da akvaryum kısmının projesi ve ihalesi için çalışıyoruz. TOKİ Başkanımızın bu süreçte çok büyük destekleri oldu. İnşallah projemizin hem tünel kısmını hem akvaryum kısmını şartnameye uygun bir şekilde bitirip hizmete açacağız." dedi.

"Cazibe merkezi olacak"

Tünel Akvaryum'un hem yerli turistler hem de yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Ahmet Metin Genç, "Türkiye'de de ilk defa yeraltında bir akvaryum yapılacak. Dünyada da benzeri yok sanırım. Türkiye adına bir ilk olma özelliğini taşıyor. Zağnos ve Tabakhane vadilerini 180 metre uzunluğunda bir tünelle yeraltından birleştireceğiz. Turistleri şehir içine çekecek ve şehir içinde daha çok zaman harcamalarını sağlayacak bir proje. Hem yerli turistler, hem yabancı turistler için Tünel Akvaryum cazibe merkezi olacak. Gelen ziyaretçilerin bu şehirde daha fazla kalmasını, yaşamasını, şehir içine girmesini istiyoruz. Bu projemiz de buna dönük bir proje olacak." diye konuştu.

“Vatandaşlarımızla her türlü deniz canlısını buluşturacağız”

Deniz kenti Trabzon'da akvaryumun olmamasını büyük bir eksiklik olarak gördüğünü kaydeden Ahmet Metin Genç, "Deniz şehriyiz ama maalesef birkaç balık türü dışında hiçbir balığı tanımıyoruz. Ve maalesef balıkçılıkla ünlü Trabzon'da deniz canlılarını tanıtacak, teşhir edecek bir akvaryum yok. Bu bana göre çok büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği gidermek için Tünel Akvaryum'u hayata geçirdik. Yapacağımız akvaryumla vatandaşlarımızla her türlü deniz canlısını buluşturacağız. Ve deniz canlılarıyla ilgili insanlarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturacağız. Bütün Trabzon'a ve Türkiye'ye projemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Vira Haber