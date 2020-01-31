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Kargo gemisi karaya oturdu

Kargo gemisi karaya oturdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

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Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Vira Haber

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