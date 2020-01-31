Karantinadaki gemide virüs yok

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çinli bir çiftte corona virüs bulunduğu şüphesiyle Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı "Gemide corona virüsüne rastlanmadığı" bilgisini paylaştı. Karantinaya alınan gemide yolcuların corona virüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

Corona virüs şüphesi taşıyan yolcu, domuz gribi çıktı

Yolcu gemisinde corona virüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcunun Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, söz konusu Çinli yolcu ve eşinin corona virüsü taşımadığı belirtilerek, "Civitavecchia'da demirleyen yolcu gemisinde seyahat eden iki yolcuya yapılan tetkik ve analizlerin sonucu negatif çıktı." ifadesi kullanıldı.

İncelemeler sonucu 54 yaşındaki kadın yolcunun, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı kaydedildi.

Büyükelçi Esenli: Yardıma ihtiyaç olursa devreye gireriz

NTV yayınına bağlanan Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "Türk yolculardan yardım talebi gelmedi. Yardıma ihtiyaç olursa devreye gireriz. Türk yolcular istedikleri zaman bizimle temasa geçebilirler" açıklamasını yaptı.

Vira Haber