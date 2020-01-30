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Cruise gemisi karantinaya alındı

Cruise gemisi karantinaya alındı

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

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İtalya'nın kuzeyindeki Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 7 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 Ocak'ta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.

Vira Haber

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