Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. Yılında Denizde Türk Bayrağı Açıldı

Kentte devam eden kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibindeki 4 dalgıç, Araklı ilçesinin Kalecik mevki açıklarında dalış yaptı.

Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı, İtfaiye Teşkilatının ambleminin de yer aldığı "Trabzon İtfaiyesi" ile "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Vira Haber