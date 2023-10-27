İBB Kadın Sutopu Takımı Avrupa'da Şampiyonluğu Hedefliyor

Organizasyonda 24-26 Kasım'da Portekiz'den Fluvial Portuense ve Hırvatistan'dan ZAVK Mladost'la yeri daha sonra belli olacak 6'lı final B Grubu'nda mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamlaması halinde A Grubu'nun birincisiyle final maçına çıkacak.

Aynı zamanda A Milli Kadın Sutopu Takımı'nı da çalıştıran Pateros, organizasyonda 6'lı final grubunda mücadele edeceklerini hatırlattı.

"6'lı final grubuna kalan herkesin hedefi şampiyonluktur. Bizim de hedefimiz şampiyonluk." diyen Pateros, final grubuyla ilgili üzerlerinde herhangi bir stres bulunmadığını belirtti.

Şampiyon olmak için 3 maç kazanmaları gerektiğini vurgulayan Pateros, "O yüzden gruptaki 2 maçımızı kazanıp, diğer grubun birincisiyle final oynamak istiyoruz. Sonuçta oraya gidiyorsak, kupayı almak için gidiyoruz." ifadesini kullandı.

B Grubu'ndaki rakiplerinden Fluvial Portuense'den daha iyi olduklarını, Hırvat temsilcisi ZAVK Mladost'un ise daha tecrübeli bir ekip olduğunu kaydeden Pateros, bu takımları yenerek finale çıkmak istediklerini dile getirdi.

Altyapı çalışmaları

Pateros, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un daha önce görev yaptığı ESTİ'yi bünyesine kattığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene 12 ve 13 yaş altı gruplarını şampiyon tamamlayan takımlar bizim beraber çalışıp yetiştirdiğimiz yedinci ve sekizinci jenerasyon. Zaten alt yaş gruplarına çok önem veriyoruz. Çünkü A Takım için en büyük destekçi. Amacımız kendi özel sporcularımızı yetiştirmek, onun için çok uğraşıyoruz."

Sutopu altyapısında İzmir'de bazı şeyleri değiştirdiklerini belirten Pateros, sözlerini şöyle sürdürdü:

"A Milli Takım'da uzun zamandır yapamadığımız, elemeleri geçip Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettik. 17 yaşta da daha önce aldığımız galibiyet sayısı yıllardır bir ikiyi geçmezken ilk sekize girip çeyrek final oynadık Avrupa Şampiyonası'nda. Bunların hepsiyle beraber İzmir'de bazı şeylerin gidişatını değiştirdik. Türkiye'nin kadın sutopunda ileri gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"Burada çok büyük saygı, sevgi görüyorum"

Pateros, 2011'den beri Türkiye'de bulunduğunu ve bu süreçte sadece bir süre Hollanda'da çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ege Denizi büyük bir deniz değil, ufak bir deniz. Bizler de iki karşı yakadaki insanlarız. Yemekler, hava, iklim, insanlar aynı. Burada çok büyük saygı, sevgi görüyorum. Çok saygı duyuyorum, çok seviyorum Türk insanını ve İzmir'i. Her şey yolunda yani."

Takım kaptanı Kübra Kuş da 6'lı finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını ve bu sürecin kolay olmadığını dile getirdi.

Kupa yolundaki rakiplerinin de belli olduğunu anlatan Kübra Kuş, "Rakiplerimizi iyice tanıyıp, oraya biraz daha bilinçli şekilde gideceğiz. Oradan da tabii ki de bence madalyayla ayrılmak çok güzel olur ama altın madalya neden olmasın." dedi.

Vira Haber