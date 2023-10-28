Tamer Kıran'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl Mesajı

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne erişmenin büyük gurur ve sevincini yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile başlayan Türk milletinin varoluş mücadelesi Büyük Zafer ile neticelenmiş, müteakiben 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanı, Türk Devleti’nin yönetimini Türk Milleti’ne teslim ederken, köklü bir dönüşümü de başlatmış, Türkiye, uygarlık yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihi boyunca hızlı bir kalkınma gerçekleştirmiş ve geçen 100 yılda sanayileşmiş, demokratik bir ülke toplumu hâline gelmeyi başararak, çağdaş uluslar topluluğunun saygın bir üyesi olarak yerini almıştır.

Cumhuriyetin ilanı ticari denizcilik tarihimiz için de oldukça önemlidir. Cumhuriyet’in ilanına kadar ülkemizde milli bir deniz ticareti faaliyeti olamamış ancak Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonlar kesin bir biçimde ortadan kaldırılırken, 1926 tarih ve 815 sayılı “Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun” ile Türk gemileri ve Türk vatandaşlarına, Türkiye karasularında kabotaj hakkı tanınmıştır.

Cumhuriyet dönemine büyük bir kısmı yıpranmış 34 bin 902 safi tonluk 88 gemi ile giren milli ticaret filomuz, yıllar içinde büyük bir gelişme göstermiş, bugün itibarıyla Türk sahipli deniz ticareti filo büyüklüğümüz yaklaşık 1860 gemi ve 45 milyon DWT’a ulaşarak, dünyanın en büyük filosuna sahip ülkeler sıralamasında 12. sıraya yükselmiştir.

Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” sözünü düstur edinerek, yine O’nun “Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” direktifi doğrultusunda daha büyük başarılara ulaşmak için büyük gayret sarf ediyoruz.

Bugünlere nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmadan, genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomik potansiyelimiz ile önümüzde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize, ilelebet payidar olacak Cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nitelemesiyle “en büyük bayramını” yüzyıllarca coşkuyla kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz ve aziz vatanımızı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber