KOSDER'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusuna armağan edilen Cumhuriyetimizin, asırlık bir çınar oluşunu ilk günkü heyecan ve mutlulukla bugün de yaşıyoruz. Kelimelerin yetersiz kaldığı, onur ve gurur dolu bu kıymetli dönem bin bir türlü zorluk, yokluk, fedakârlıkla aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla küllerinden yeniden doğan bir milletin kazandığı; tarihte eşi benzeri görülmemiş İstiklal Zaferi’nin en değerli hazinesidir.

Ulus egemenliğini temel alan Cumhuriyetimizin, çizdiği aydınlık yolun neferleri olan bizler, Cumhuriyetle beraber yürümenin ve her zaman demokrasinin öncülüğünü yapmanın en önemli vazifemiz olduğunu biliyoruz. Vatan toprağına ekilmiş özgürlük ve demokrasi tohumlarını filizlendiren Cumhuriyetimize ve onun değerlerine; sonsuza dek sahip çıkmak yegane amacımızdır. Bunu yaparken de Atamızın çizdiği yol ve işaret ettiği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağımıza; yüce Türk ulusunu daha ileriye taşıyacağımıza; “Yurtta barış, Dünya’da barış”ı amaç edenmiş bir liderin evlatları olarak, gelecek nesillere daha mutlu, daha huzurlu ve barışın tüm coğrafyalarda tesis edildiği bir dünya için çabalayacağımıza söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; cumhuriyet ve demokrasi adına kurduğumuz tüm cümlelerin, 100 yıl boyunca coşkuyla yaptığımız tüm cumhuriyet enliklerinin, daha da önemlisi demokrasimizin ve özgürlüğümüzün teminatı olan Cumhuriyetimizin mimarı olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Daha nice 100 yıllara Cumhuriyet!

Hakan Çendik

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber