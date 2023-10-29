29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu özel yılı, ülkemizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Bir asırlık Cumhuriyet serüvenimizde elde ettiğimiz başarıları ve birlikte geçirdiğimiz zorlu anları kutlama zamanı geldi.

100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milleti, bağımsızlık ve özgürlüğü için mücadele etti.

Bizler de Vira Haber ailesi olarak, Cumhuriyet'in ilk günlerinden bu yana geçen bir asır içinde elde ettiğimiz her başarıyı gurur ve minnetle hatırlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

Vira Haber